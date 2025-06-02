В Волоколамске вынесен приговор по делу о хищении денег более чем на 1,5 млн руб

Волоколамский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летней Лилии Матросовой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В суде установлено, что 30 сентября 2021 года подсудимая вступила в преступный сговор с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленный на извлечение прибыли путем обмана граждан дистанционным способом.

Впоследствии, согласно отведенной роли, злоумышленник несколько раз позвонил местной жительнице муниципального округа Лотошино и сообщил ей о подозрительных операциях по счетам, в связи с чем ей необходимо обналичить и перевести средства на якобы безопасный счет.

Введенная в заблуждение потерпевшая перевела денежные средства на личный счет Матросовой, на общую сумму более 1,5 млн рублей.

В ходе предварительного следствия подсудимой добровольно возмещен причиненный потерпевшей имущественный ущерб на сумму 1,3 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Волоколамской городской прокуратуры приговорил Матросову к 2 годам лишения свободы условно с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.