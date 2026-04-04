23 пострадавших при сходе поезда остаются в стационарах Ульяновской области

В стационарах Ульяновской области сейчас находятся 23 человека, которые пострадали в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда. Среди них пятеро детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщает РИА Новости .

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Кузнецов уточнил, что это взрослый пациент. Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.

3 апреля семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области. Губернатор региона Алексей Русских ранее заявил, что в результате происшествия пострадали 55 человек. Также он отмечал, что были госпитализированы четверо детей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В СК считают, что предварительной причиной ЧП стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.

