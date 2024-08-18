20 домов повреждены землетрясением на Камчатке, среди них больница и роддом

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Baza: 20 зданий включая роддом повредились во время землетрясения на Камчатке

Рядом с берегами Камчатки произошло землетрясение, магнитуда составила 7 балло. Повреждения получили 20 объектов, включая дома и соцобъекты, сообщает Baza .

Эпицентр находился в 108 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Местным жителям порекомендовали уехать из домов. По имеющимся на текущий момент данным, жертв нет.

После землетрясения регион настигли афтершоки. Их магнитуда составила 4,5 баллов. В результате происшествия повреждения получили 20 различных строений. Среди них оказались роддом и медклиника.

Ранее на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Столб пепла поднялся на высоту восемь километров.