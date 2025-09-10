19-летний парень очнулся перед собственной похоронной церемонией

В Индии 19-летний Бхау Лачке внезапно очнулся прямо перед собственными похоронами. Во время подготовки к траурной церемонии парень стал двигаться и кашлять, сообщает РЕН ТВ .

Лачке получил тяжелые травмы во время аварии. Медики констатировали у юноши смерть мозга. После этого семья начала готовиться к похоронам.

Однако внезапно парень стал кашлять и двигаться. Родственники в срочном порядке отвезли его в больницу, где врачи подключили Лачке к ИВЛ.

Его состояние оценивается как тяжелое. Врачи клиники, где лечился молодой человек, отметили, что они не констатировали факт смерти пострадавшего. По мнению медиков, родственники неверно истолковали медицинские термины.

