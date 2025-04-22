18 снарядов прилетело в частный сектор во время взрыва во Владимирской области

После мощного взрыва в Киржачском районе Владимирской области по частному сектору в регионе прилетело 18 снарядов. Местные жители фиксируют прилеты на видео и публикуют в Сети, пишет Baza .

На одном из роликов автор показал большую воронку, которая образовалась на проезжей части после прилета боеприпаса. По словам мужчины, которого не видно в кадре, но слышно, снаряд попал в машину, которую якобы разорвало на части. При этом саму машину или ее части в ролике не видно.

Telegram-канал «112» опубликовал видео с камер наружного наблюдения. На этих кадрах видно, как снаряд попадает по ограждению, возведенному вокруг частного дома. На другом видео мужчина и женщина показывают из салона машины, как сильно пострадал забор, и спешно уезжают от дома.

По данным СМИ, в результате происшествия пострадали три человека. Об их судьбе и степени травм ничего не уточняется.

По данным Минобороны РФ, взрыв произошел в воинской части из-за пожара. Внутри самой части никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются, в районе введен режим чрезвычайной ситуации. Местные власти приняли решение поднять в небо специальные квадрокоптеры, которые помогут отслеживать ситуацию с воздуха и быстрее ликвидировать последствия.