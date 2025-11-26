18-летний парень сломал челюсть отчиму в Калининграде из-за долга
В Калининграде 18-летний парень избил своего 28-летнего отчима. Тот должен был пасынку деньги, сообщает Amber Mash.
Пострадавший снял побои и обратился в полицию. У 28-летнего мужчины диагностировали закрытый перелом челюсти со смещением.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Парня могут отправить в колонию на срок до 3 лет.
