18-летний парень сломал челюсть отчиму в Калининграде из-за долга

сегодня в 18:22

В Калининграде 18-летний парень избил своего 28-летнего отчима. Тот должен был пасынку деньги, сообщает Amber Mash .

Пострадавший снял побои и обратился в полицию. У 28-летнего мужчины диагностировали закрытый перелом челюсти со смещением.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Парня могут отправить в колонию на срок до 3 лет.

Ранее толпа хулиганов ногами забила активиста «Русской общины» в Москве. Он сделал им замечание, когда они выламывали дверь в подъезде.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.