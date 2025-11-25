Толпа отморозков забила ногами активиста «Русской общины» в Москве

В Москве член «Русской общины» сделал замечание хулиганам, но те набросились на него и избили. Он получил серьезные травмы головы и перелом носа, сообщает Telegram-канал организации.

Инцидент произошел утром 25 сентября. Мужчина увидел, как толпа хулиганов, находящихся в неадекватном состоянии, выламывала входную дверь в подъезде. Дебоширы кричали, матерились и агрессивно себя вели.

Когда активист сделал им замечание, хулиганы набросились на него, повалили на землю и стали сильно избивать ногами. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. У него диагностировали серьезные травмы головы, перелом носа.

По данным «Русской общины», москвич сразу же обратился с заявлением в полицию, но хулиганы так и не были задержаны. Тогда он обратился за помощью в организацию, активисты обеспечили ему юридическую защиту. Они также призвали правоохранителей обратить внимание на данный инцидент.

Ранее в Мытищах 18-летний армянин вызвал на бой активиста «Русской общины». В итоге парня увезли в отделение полиции, где с ним провели беседу.

