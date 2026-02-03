18 человек чуть не задохнулись в лифте, застрявшем в столичном БЦ «Оружейный»

В московском бизнес-центре «Оружейный» во вторник утром застрял лифт, внутри находились 18 человек, они задыхались, сообщает SHOT .

Грузовой лифт резко встал во время движения около часа назад. Оказавшиеся в ловушке люди просили спасти их и говорили, что дышать стало очень тяжело.

К зданию, расположенному в Оружейном переулке, выехали спасатели.

В итоге всех вытащили из лифта. Никто не пострадал.

Ранее две девушки чуть не погибли в лифте во Владивостоке из-за горящего мусора. Они получили сильные ожоги.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.