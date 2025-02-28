17 нелегальных мигрантов нашли на промобъекте в Подмосковье
Полиция оштрафовала 17 мигрантов после рейда в Подмосковье
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Полиция выявила на промышленном объекте в Ленинском городском округе Московской области 17 нелегальных мигрантов, сообщает «Царьград» со ссылкой на управление информации и общественных связей подмосковного главка МВД России.
Рейд проводился совместно с Росгвардией в селе Беседы. Полицейские задержали 31 человека, 17 из которых находились в России незаконно.
Теперь 17 выходцев из Средней Азии обязаны выплатить административные штрафы в размере 5 тыс. рублей согласно статье 18.8 КоАП РФ.
Ранее полиция в ходе рейда на стройплощадке в Ленинском округе обнаружила 36 мигрантов-нелегалов, которым также выписали штрафы на 5 тыс. рублей, еще 9 иностранных работников предписано выдворить из РФ.