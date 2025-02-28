17 нелегальных мигрантов нашли на промобъекте в Подмосковье

сегодня в 11:17

Полиция оштрафовала 17 мигрантов после рейда в Подмосковье

Полиция выявила на промышленном объекте в Ленинском городском округе Московской области 17 нелегальных мигрантов, сообщает «Царьград» со ссылкой на управление информации и общественных связей подмосковного главка МВД России.

Рейд проводился совместно с Росгвардией в селе Беседы. Полицейские задержали 31 человека, 17 из которых находились в России незаконно.

Теперь 17 выходцев из Средней Азии обязаны выплатить административные штрафы в размере 5 тыс. рублей согласно статье 18.8 КоАП РФ.

Ранее полиция в ходе рейда на стройплощадке в Ленинском округе обнаружила 36 мигрантов-нелегалов, которым также выписали штрафы на 5 тыс. рублей, еще 9 иностранных работников предписано выдворить из РФ.