Полиция обнаружила 36 нелегальных мигрантов на стройке в Подмосковье

Полицейские обнаружили 36 нелегальных мигрантов на строительной площадке в Ленинском городском округе Подмосковья, девять из которых подлежат выдворению из России, сообщает «Царьград» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей главка МВД по Московской области Татьяну Петрову.

Полицейский рейд с привлечением спецотряда прошел на стройплощадке одного из подмосковных ЖК.

Всего полиция проверила 71 иностранца, 36 из них работали на территории России нелегально, согласно административным протоколам они обязаны выплатить штрафы в размере 5 тысяч рублей. Еще девять человек должны быть выдворены из РФ, уточняется в сообщении.

Правоохранители проверяют, причастен ли работодатель к незаконной деятельности рабочих-мигрантов.