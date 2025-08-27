17-летний россиянин бесследно пропал после поездки с незнакомцем на BlaBlaCar

17-летний парень отправился из Подмосковья в Ростовскую область на машине вместе с незнакомцем и пропал. По одной из версий, он мог попасть в руки к украинским мошенникам, сообщает SHOT .

Никита живет в Солнечногорске с родителями. В понедельник он был в школе на репетиции к 1 сентября. После этого он отвез свою девушку на такси домой, а затем вернулся к родителям. В квартиру он забежал на несколько минут, заявив, что торопится.

Юноша взял паспорт и кошелек, а затем выбежал из дома. Позднее выяснилось, что он поехал в Ростовскую область, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar. Вез его незнакомец, которому юноша сказал, что едет к родственникам. При этом на самом деле у семьи Никиты нет никаких родных в Ростовской области.

Водитель авто уверяет, что высадил пассажира в Аксае накануне вечером. После этого парень пропал. Последней с ним говорила по телефону девушка. По ее словам, разговор с Никитой прерывался, юноше постоянно кто-то звонил.

Он также пообещал возлюбленной прогулку и назначил ее на шесть часов вечера. Однако после этого на связь он не вышел. Сейчас парня ищут волонтеры и полицейские.

Ранее российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время заплыва через Босфор в Стамбуле. Есть две версии случившегося: либо мужчина утонул, либо после старта выбрался на берег.