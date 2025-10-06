17-летнего подростка избили на концерте рэпера LOVV66 в Москве

В Москве после концерта рэпера LOVV66 (Иван Шабашов) 17-летний юноша подал заявление в правоохранительные органы, утверждая, что его избили члены команды рэп-исполнителя, сообщает Baza .

Предварительно известно, что все произошло 2 октября. По словам подростка, он находился за кулисами мероприятия на законных основаниях, поскольку имеет связи с организаторами концертов и регулярно посещает закулисные пространства.

Согласно версии пострадавшего, конфликт начался, когда менеджер артиста Турана Мирзоева ошибочно приняла его за несанкционированно проникшего фаната. Юноша сообщил, что женщина применила силу, пытаясь вывести его из помещения. После того как молодому человеку удалось освободиться, в ситуацию вмешался дизайнер Эмин Гаджиев, который, по словам заявителя, сбил его с ног. Затем, по словам юноши, менеджер нанесла ему несколько ударов ногами и облила водой.

Пострадавший рассказал, что также вызвал охрану, когда на него напали. Нападавшие, осознав свою ошибку, пытались решить конфликт, предложив компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Однако потерпевший отказался, провел медицинское освидетельствование полученных травм — сотрясение мозга и рану губы, а также обратился за помощью в полицию, которая теперь разбирается в обстоятельствах случившегося.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.