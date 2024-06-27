16-летнюю пассажирку поезда в Коми нашли мертвой под вагоном

сегодня в 15:58

Тело 16-летней девочки нашли под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми

16-летнюю Арину, которая считалась без вести пропавшей во время схода с рельсов девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск, нашли мертвой, сообщат Mash .

Тело девочки обнаружили под десятым вагоном поезда. Отцу о смерти Арины пока не сообщили.

Ранее следователи предположили, что Арина выпала в разбившееся окно и упала в реку. Школьницу искали водолазы в реке Большая Инта.

Таким образом, количество погибших при сходе с рельсов девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск увеличилось до четырех человек. Еще 46 человек получили травмы разной степени тяжести.