16-летнюю пассажирку поезда в Коми нашли мертвой под вагоном
Тело 16-летней девочки нашли под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми
Фото - © Северо-Западная транспортная прокуратура
16-летнюю Арину, которая считалась без вести пропавшей во время схода с рельсов девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск, нашли мертвой, сообщат Mash.
Тело девочки обнаружили под десятым вагоном поезда. Отцу о смерти Арины пока не сообщили.
Ранее следователи предположили, что Арина выпала в разбившееся окно и упала в реку. Школьницу искали водолазы в реке Большая Инта.
Таким образом, количество погибших при сходе с рельсов девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск увеличилось до четырех человек. Еще 46 человек получили травмы разной степени тяжести.