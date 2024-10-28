16-летний подросток за деньги пытался поджечь три локомотива в Рязани

16-летний подросток предпринял попытку поджога трех локомотивов в Рязани. По его словам, за совершенное преступление неизвестные предлагали ему деньги, сообщает Baza .

Инцидент произошел в ночь на 23 октября. У трех локомотивов, стоявших на станции Рязань-2, разбили стекла. Рядом сотрудники обнаружили бутылку с неизвестной жидкостью и канистру с запахом бензина.

Преступник намеревался поджечь локомотивы, но не успел. Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу 16-летний житель Рязани. Парень рассказал, что получил задание от неизвестных лиц в интернете. Ему обещали заплатить за преступление.

Ранее стало известно, что в поджоге номера 4-звездочной гостиницы «Аструс» на юго-западе Москве подозревают 22-летнюю студентку Дарью Б., ее задержали. Сама девушка заявила, что совершила преступление по заданию украинских кураторов.