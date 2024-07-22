14 человек пострадали в результате взрыва газа в ТЦ в Апшеронске

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SHOT: женщину спасли из-под завалов ТЦ в Апшеронске после взрыва газа

Спасатели вытащили женщину из-под завалов торгового центра в Апшеронске, где произошел, предположительно, взрыв газа, сообщает SHOT .

Всего в инциденте пострадали 14 человек.

Большая часть поврежденного здания рухнула. Из-за взрыва начался пожар, его ликвидировали. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

Ранее пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки украинского беспилотника.