14 человек пострадали в результате взрыва газа в ТЦ в Апшеронске
SHOT: женщину спасли из-под завалов ТЦ в Апшеронске после взрыва газа
Фото - © МЧС Краснодарского края
Спасатели вытащили женщину из-под завалов торгового центра в Апшеронске, где произошел, предположительно, взрыв газа, сообщает SHOT.
Всего в инциденте пострадали 14 человек.
Большая часть поврежденного здания рухнула. Из-за взрыва начался пожар, его ликвидировали. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.
Ранее пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки украинского беспилотника.