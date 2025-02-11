130 членов мафии Cosa Nostra задержали в Италии в ходе спецоперации

Итальянские правоохранители задержали около 130 человек в рамках спецоперации по борьбе с сицилийской мафией, сообщает « Интерфакс ».

В операции участвовало более 1,2 тыс. карабинеров. Все задержанные подозреваются в различных преступлениях: от наркоторговли до покушения на убийство.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала подробности о поимке преступников. По ее словам, спецоперация была направлена в первую очередь против сицилийского мафиозного клана Cosa Nostra («Коза Ностра»).

По данным СМИ, этот клан использует в своей преступной деятельности как современные технологии, например, криптовалюту, так и разработанные еще в прошлом веке. Кроме того, он привлекает к своим делам молодежь.

В полиции был зафиксирован случай, когда член мафии давал молодому парню уроки по деятельности мафии.

Ранее в Италии заявили, что ЕС нуждается в поставках «голубого топлива» из России. Там считают, что странам Восточной Европы российский газ «нужен как хлеб».