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13 украинских беспилотников ликвидировано за ночь в РФ

Их уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). По шесть беспилотников ликвидировано над Белгородской и Курской областями, еще один — над Брянской областью.

Так, российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки в стране.

Ранее The New York Times писал, что ВСУ улучшают ряд дронов, их начиняют термитными боеприпасами. Аппарат «выплевывает» раскаленный металл, горящий при температуре 2,4 тыс. градусов. Эту смесь почти невозможно потушить.