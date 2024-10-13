13 украинских беспилотников ликвидировано за ночь в РФ
Прошедшей ночью над тремя российскими регионами сбили 13 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Их уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). По шесть беспилотников ликвидировано над Белгородской и Курской областями, еще один — над Брянской областью.
Так, российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки в стране.
Ранее The New York Times писал, что ВСУ улучшают ряд дронов, их начиняют термитными боеприпасами. Аппарат «выплевывает» раскаленный металл, горящий при температуре 2,4 тыс. градусов. Эту смесь почти невозможно потушить.