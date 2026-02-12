13-летний подросток готовил теракт в одной из школ Сочи

В Сочи задержали 13-летнего мальчика, который планировал напасть на свою школу. Он обсуждал теракт с единомышленниками в Telegram-канале, сообщает Baza .

Парень вышел на контакт с неназванными соратниками. Те давали ему советы, как устроить теракт, а также присылали ему кадры с атаками на другие образовательные учреждения.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края отметили, что шестиклассник хотел напасть на школу, чтобы решить проблемы с одноклассниками. При этом мальчик не задумывался о последствиях и якобы не понимал, что хочет совершить преступление.

Подростка поместили на один месяц в центр временного содержания несовершеннолетних. Заседание по его делу прошло в закрытом режиме.

Накануне в Анапе 17-летний подросток устроил стрельбу в техникуме. В результате погиб охранник, который первым среагировал на атаку. Также пострадали студент и библиотекарь.

