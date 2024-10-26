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«112»: задержан пятый сбежавший из ИК-2 в Липецке заключенный

Сотрудники силовых структур провели задержание пятого преступника, которые убежал из ИК-2 в Липецке. Его обнаружили в Тамбовской области, сообщает « 112 ».

Все шесть беглецов хотели покинуть Россию. Четверо планировали отправиться в Узбекистан.

Остальные двое собирались уехать в Казахстан. Такими планами подельников поделился один из задержанных.

На данный момент один из беглецов находится на свободе. Остальные пять задержаны.

Ранее в интернете опубликовали фото организатора побега зэков из липецкой ИК-2. Им, предположительно, является Даврон Джабборов.