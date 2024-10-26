В Сети появилось фото организатора побега зэков из липецкой ИК-2

26-летний преступник был осужден по нескольким «тяжелым статьям». Суд признал его виновным в вымогательстве, разбое, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

В ИК-2 Джабборов попал 20 апреля 2023 года. Его должны были выпустить в ноябре 2027 года. Суд проводился в Подольске Московской области.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали четверых сбежавших зэков. Двоих из них арестовали в Тамбовской области, и еще двоих в Липецкой. Оставшиеся двое пока на свободе.