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Еще двое беглых зэков из ИК-2 задержаны в Липецкой области

Задержаны еще двое заключенных, сбежавших из липецкой исправительной колонии № 2, на свободе остаются двое. Об этом заявил в Telegram губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, беглецов задержали в Липецкой области. Ранее он сообщил, что двух заключенных задержали в соседней Тамбовской области.

Побег шестерых заключенных из липецкой ИК-2 состоялся накануне. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии. СМИ пишут, что пятеро из них — граждане Узбекистана и один — Таджикистана.

ФСИН начала проверку для выяснения обстоятельств, способствовавших побегу. Следком возбудил уголовное дело возбудили по факту халатности.