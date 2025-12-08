112: в Екатеринбурге задержали главу фонда, который отмывал деньги на бездомных

В Екатеринбурге благотворительная организация эксплуатировала людей и отмывала деньги под видом помощи бездомным. Ее глава, бизнесмен Михаил Арзамасцев, задержан, сообщает «112» .

Предприниматель основал АНО «Чистое сердце» в 2018 году. Фонд специализировался на помощи бездомным. Однако правоохранители выяснили, что через организацию «отмывались» деньги для крупнейших застройщиков Свердловской области.

Кроме того, сотрудники АНО искали людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, брали их на работу в фонд, после чего присваивали все их имущество. Арзамасцев переоформлял на себя недвижимость социально незащищенных подопечных, а затем продавал ее, тратя деньги на свои нужды.

Правоохранители провели обыск в доме у главы фонда. У него нашли более 10 млн рублей. Еще Арзамасцев владеет элитным жильем и автомобилями. Он не смог объяснить внятно, откуда у него столько денежных средств.

