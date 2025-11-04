Фото - © Страница Гусейн Гасанова в Инстаграм* @gusein.gasanov/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Блогера Гасанова опять объявили в розыск по делу об отмывании средств

Блогера Гусейна Гасанова, которого обвиняют в неуплате налогов на сумму 170 млн рублей, могли снова объявить в розыск из-за возбуждения против него нового уголовного дела. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

В базе розыска МВД РФ указано, что Гасанова переобъявили в розыск. Там подчеркнуто, что блогера разыскивают по статье уголовного кодекса.

Чертановский суд Москвы 14 мая постановил заочно взять под стражу Гасанова по делу о легализации преступных доходов. Его заочно обвинили по части 4 статье 174 УК РФ («Легализация преступных доходов»). По статье его могут посадить в колонию на срок до семи лет.

По данным правоохранителей, Гасанов с 2019 по 2021 годы не заплатил налоги на сумму около 170 млн рублей. Блогера объявили в российский и международный розыск.

