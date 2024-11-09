«112»: газ взорвался в квартире на севере Москвы, пострадали трое детей

В Москве на Карельском бульваре в одной из квартир на пятом этаже взорвался бытовой газ, предварительно пострадали в том числе трое детей, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как языки пламени вырываются с верхнего этажа пятиэтажки, а также слышны небольшие взрывы.

По словам очевидцев, при взрыве газа в квартире выбило окна, затем начался пожар. На месте происшествия уже работают спасатели и бригада скорой помощи.

По оперативной информации, ожоги получили трое детей. По данным Telegram-канала Baza, число пострадавших достигло четырех человек. Предполагается, что в горящем доме еще могут быть люди. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в Пятигорске. В результате происшествия пострадали четыре человека. Одна из травмированных женщин скончалась по пути в больницу.