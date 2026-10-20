112: Богородский маньяк Артамошин отправится на СВО

Богородскому маньяку Дмитрию Артамошину одобрили отправку на СВО. Он подписал контракт и прошел экспертизу, на которой его признали вменяемым для прохождения службы, сообщает «112» .

Чудовищная история Артамошина прогремела на всю Россию в ноябре 2025 года. Мужчина искал нянь для своего ребенка, дарил им цветы и проявлял внимание.

После общения с Артамошиным женщины загадочно пропадали. Два трупа были обнаружены прямо на участке маньяка. Он намеренно накачивал наркотиками свою жену с целью лишить ее родительских прав. В итоге он сумел разлучить сына с матерью.

Подробнее о Богородском маньяке читайте в материале РИАМО.

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