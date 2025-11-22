Богородский маньяк накачал жену наркотиками, чтобы лишить ее родительских прав

Дмитрий Артамошин, известный как Богородский маньяк, периодически подвергал пыткам свою жену Полину. Однажды он даже насильно накачал ее наркотиками, чтобы лишить родительских прав. Об этом заявил сосед семьи, сообщает РЕН ТВ .

По словам Евгения Г., Артамошин приковывал супругу наручниками к батарее и насиловал. В ходе пыток он накачивал ее наркотиками до беспамятства. После истязаний супруге Артамошина пришлось 7-8 месяцев пролежать в рехабе.

Однажды Полине удалось сбежать из дома ее кошмаров. Она воспользовалась тем, что Дмитрий уехал в автосервис. По словам соседа, женщина переехала в Санкт-Петербург вместе с сыном. Богородский маньяк после этого каждую неделю ездил в Северную столицу и караулил там жену.

Затем Артамошину удалось предъявить суду доказательства того, что его супруга — наркоманка. Он смог забрать общего ребенка к себе.

Богородскому маньяку предъявили обвинения в изнасиловании и убийстве двух жительниц, пропавших в СНТ «Звезда». Он приглашал их к себе под видом поиска няни для сына, после чего девушки, проработав у него некоторое время, бесследно исчезали. Сейчас мужчина арестован.

Ранее стало известно, что одна из жертв встречалась с маньяком. Он снимал с ней БДСМ-порно, записывая на камеру все зверства и издевательства.

