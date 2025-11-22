Богородский маньяк снимал БДСМ-порно с одной из своих жертв

Последней жертвой 46-летнего Богородского маньяка Дмитрия Артамошина стала 25-летняя Мария В., с которой он состоял в романтических отношениях. Он снимал с ней БДСМ-порно, записывая на камеру все зверства и издевательства, сообщает Baza .

Девушка делилась в своих соцсетях подробностями совместной жизни с Артамошиным. Она публиковала фотографии из его машины, нянчилась с его сыном, а также хвасталась подаренным букетом. В день своего исчезновения, 27 октября, Мария опубликовала грустный пост, заявив, что устала чего-то ждать и ей больше это не нужно.

Внешняя идиллия оказалась ширмой, за которой скрывались насилие и издевательства. Выяснилось, что Дмитрий записывал на видео изнасилования своих жертв и все другие зверства. Сейчас следователи обыскивают дом маньяка, чтобы найти эти записи.

Сам Артамошин не признается в убийствах. По его словам, одна из девушек, 19-летняя Алена Б., якобы умерла по неизвестным причинам, а он спрятал ее тело. Он также сказал, что ничего не знает о судьбе Марии В. — та якобы порвала с ним отношения 27 октября и ушла.

Тела обеих девушек до сих пор ищут. Также неизвестно, где находится жена Артамошина.

Богородский маньяк подозревается в убийстве как минимум двух девушек в Московской области. Он под предлогом поиска няни для маленького сына заманивал кандидаток в свой дом, втирался к ним в доверие, а затем совершал с ними различные зверства.

