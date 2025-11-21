Одна из жертв Богородского маньяка делилась подробностями жизни с ним в Telegram

Одна из жертв 46-летнего Дмитрия Артамошина, который известен как Богородский маньяк, встречалась с ним и делилась подробностями совместной жизни в Telegram. В день своего исчезновения она опубликовала грустный пост, сообщает «112» .

Обнародованы публикации из аккаунта Марии В. в Telegram. На некоторых фотографиях девушка позировала, сидя в машине Артамошина. Снимки она делала на его телефон.

При этом подписи к фотографиям со страниц Дмитрия совпадают с подписями к снимкам, которые выкладывала Мария. Также девушка в одном кадре держит цветы, которые ей, предварительно, подарил маньяк.

В день своего исчезновения Мария поделилась странным и грустным постом. Она написала, что устала чего-то ждать и ей больше это не нужно. Некоторые считают, что этими словами Мария прокомментировала свои тяжелые отношения с Артамошиным.

Богородский маньяк подозревается в убийстве двух девушек в Московской области. Он под предлогом поиска няни для маленького сына заманивал кандидаток в свой дом, втирался к ним в доверие, а затем совершал с ними различные зверства.

Две жертвы маньяка пропали 27 июля и 27 октября 2025 года. Они все еще не найдены. Предварительно, мужчина убил их. Еще одной жертве, Анне Т., удалось спастись.

