Найдена еще одна жертва Богородского маньяка

Найдена одна из жертв маньяка в Подмосковье, который под предлогом поиска няни для своего ребенка, заманивал женщин в СНТ «Звезда», сообщает « 112 ».

По словам Анны, она смогла сбежать от Дмитрия Артамошина и обратиться в правоохранительные органы.

Потерпевшая приехала в Волгоград и устроилась на работу. Она нашла вакансию на работу к Дмитрию через «Авито». Девушку заинтересовала должность няни, она откликнулась. Мужчина предложил ей встретиться в доме, где позже долгое время удерживал ее.

По предварительной информации, двух девушек маньяк убил.

Ранее сообщалось, что преподаватель по балалайке из Екатеринбурга в Свердловской области оказался подражателем известного маньяка времен СССР Анатолия Сливко. Он душил своих учеников пакетами и занимался их сталкингом в интернете.

