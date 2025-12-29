На участке Богородского маньяка нашли тела двух пропавших девушек

Правоохранительные органы нашли останки жертв Богородского маньяка, они были спрятаны на участке мужчины. Предварительно, перед смертью девушки подвергались воздействию наркотических веществ, сообщает Telegram-канал «112» .

Останки Марии В. и Алены Б., числившихся пропавшими без вести, в итоге нашли. Злоумышленник захоронил тела погибших на личном земельном участке. Правоохранительные органы продолжают расследование, стремясь установить все обстоятельства произошедшего.

20 ноября стало известно о задержании 46-летнего Дмитрия Артамошина, проживающего в Богородском округе Московской области. Ему предъявлены обвинения в насильственных действиях и лишении жизни двух женщин, исчезнувших в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Звезда» в районе Ногинска.

Следствие предполагает, что преступник применял наркотические вещества для подавления воли жертв перед совершением насилия. Одной из девушек удалось избежать трагической участи, сбежав из жилища преступника. Ногинским городским судом было принято решение о заключении Артамошина под стражу, от дачи показаний он отказался.

Ранее также сообщалось, что мужчина намеренно накачивал наркотиками свою жену с целью лишить ее родительских прав. В итоге он сумел разлучить сына с матерью.

