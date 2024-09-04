11 трупов офицеров НАТО: кто погиб при ударе по центру ВСУ в Полтаве

Инструкторы и бойцы иностранных ЧВК погибли при ударе по центру ВСУ в Полтаве

Среди погибших при ударе ВС РФ по военному училищу украинской армии в Полтаве оказались бойцы и инструкторы иностранных ЧВК. Вывезено также 11 трупов офицеров НАТО, сообщает Telegram-канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

Больше всего раненых и убитых среди французского и польского контингентов. Всю ночь пострадавших вывозили борты санавиации НАТО.

На сегодня вывезено более 38 тяжелораненых. Некоторых отправили в Польшу, кого-то в Германию. Погибли также 11 офицеров НАТО из числа инструкторов и «отпускников».

Ранее стало известно, что ВС РФ с помощью ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по учебному центру ВСУ в Полтаве, в котором обучали специалистов по РЛС и РЭБ. В момент удара шло построение личного состава.

Эксперты считают успешный ракетный удар настоящим военным джекпотом. С начала спецоперации такое было всего несколько раз.