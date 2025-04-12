100 телят заживо сгорели при пожаре под Томском

Сотня телят погибла в ходе пожара в коровнике в Томской области

Сто телят погибли во время возгорания на территории коровника в Томской области, сообщает МЧС России.

В селе Песочнодубровка загорелись коровники на площади 1,9 тыс. кв. м.

Пламя тушили 11 спасателей и 4 единицы техники. В настоящий момент на месте работает дознаватель МЧС.

Причина пожара выясняется.

Ранее «мангал-киллер» попытался сжечь отдыхающего в Нижегородской области. Парень получил сильные ожоги, но выжил.