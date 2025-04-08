«Мангал-киллер» попытался сжечь отдыхающего в Нижегородской области

Парень получил сильные ожоги от мангала на отдыхе в Нижегородской области

25-летний парень загорелся во время отдыха на природе в Нижегородской области. Всему виной взорвавшийся «мангал-убийца», сообщает SHOT .

Две пары из села Кудеярова Лукояновского района решили встретить весну отдыхом на природе на участке одной из девушек. Чтобы пожарить мясо, ребята взяли невысокий металлический мангал, угли и жидкость для розжига. Последняя почему-то не загорелась с первого раза.

Один из молодых людей решил налить побольше жидкости, когда произошел сильнейший хлопок. Пламя перекинулось на другого парня и его девушку. Быстро потушить ребят не удалось.

Девушке досталось не сильно — слегка обгорели ноги, а вот одежда парня мгновенно оплавилась и прилипла к коже, пострадало и лицо. Его госпитализировали с ожогами первой и второй степени. Состояние парня удалось стабилизировать, впереди у него реабилитация. По делу проходит полицейская проверка.

Ранее в Перми пожилая женщина загорелась на улице. Ее жизнь спасли прохожие, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.