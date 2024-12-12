10-летняя москвичка отправила интимные фото незнакомцу, чтобы спасти родных

10-летняя девочка в Москве отправляла интимные фото незнакомцу, чтобы спасти родителей. Злоумышленник угрожал снять все средства с их счетов, сообщает Baza .

Мужчина связался со школьницей в Telegram. Он представился Ильей и заявил девочке, что снимет все деньги со счетов ее родителей.

Чтобы этого не произошло, злоумышленник поставил условие: он потребовал, чтобы четвероклассница прислала ему свои интимные фото и видео. Девочка сильно испугалась и выполнила все, о чем говорил Илья.

После этого мужчина почистил чат, а школьница рассказала о случившемся бабушке. Женщина написала Илье, но тот стал требовать с нее 15 тыс. руб. Мужчина пригрозил, что если он не получит деньги, то выложит интимные материалы девочки в Сеть.

Бабушка школьницы рассказала обо всем ее родителям. Те отправились в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее голый пятилетний мальчик спрятался от домогательств рабочего из гостевого дома в Москве. Мужчина трогал ребенка за интимные места.