10-летнего ребенка второй день не могут найти в Подмосковье

сегодня в 15:17

10-летний мальчик Егор Р. пропал в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба СПАС ГРАДа Национального центра помощи пропавшим детям по Москве и области.

Мальчик пропал 7 апреля.

В последний раз его видели в подмосковном Видном.

Егор ростом 150 см, у него среднее телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.

Ранее пятилетнего мальчика без одежды спасли на трассе М-7 «Волга». Парень шел по дороге. Мать заявила, что у него есть психические расстройства.

