Голого пятилетнего ребенка спасли на трассе М-7

сегодня в 13:15

Пятилетнего мальчика без одежды обнаружили на трассе М-7 «Волга», идущей от Москвы до Казани. Парень шел по дороге, сообщает Mash Iptash .

Мальчика увидели рядом с «КамАЗ»-центром. Люди, заметившие мальчика, позвонили в полицию.

По предварительной информации, он вылез из дома в СНТ и сбежал. Мама рассказала правоохранителям, что у малыша есть психические расстройства.

Утром 8 апреля труп голой девушки нашли у дома на улице Лобачевского в Москве. Она могла совершить суицид под влиянием мошенников.

