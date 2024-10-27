10 человек госпитализируют после ДТП с грузовиком под Тель-Авивом Происшествия сегодня в 12:16

Грузовик врезался в автобусную остановку к северу от Тель-Авива, в больницы отправили 10 человек, сообщает РИА Новости.

Среди госпитализированных четыре человека в тяжелом состоянии, двое получили ранения средней степени тяжести, еще четверо — легкие ранения. Также остальным пострадавшим оказывается медпомощь на месте. Израильская полиция уточнила, что авария произошла в районе Глилот к северу от Тель-Авива. Ведется расследование данного ДТП.