сегодня в 18:13

1 человек погиб и 6 пострадали в массовом ДТП на Ярославском шоссе

В массовой дорожной аварии на Ярославском шоссе в Подмосковье погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Ранее две фуры и 11 легковушек столкнулись на Ярославском шоссе в Подмосковье. Одна из фур завалилась на бок, придавив кабиной внедорожник. Из-за аварии образовался затор на 11 км.

ДТП произошло в районе 16:38 в воскресенье на Ярославском шоссе.

Предварительно, мужчина за рулем грузовика с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с 12 машинами.

Полицейские устанавливают всех обстоятельства инцидента. По результатам начатой проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законом РФ.

Водителям посоветовали учитывать сложившуюся ситуацию на дороге и выбирать пути объезда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.