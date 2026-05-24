Все бордовое: огромная пробка образовалась на Ярославском шоссе из-за массового ДТП

сегодня в 18:01

Огромная пробка образовалась на Ярославском шоссе из-за массового ДТП с фурами

На Ярославском шоссе в Подмосковье из-за массовой аварии с участием 13 машин в сторону столицы образовалась гигантская пробка, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Длина затора составляет более 11 км. Пробка начинается в поселке Кощейково (в районе поселка Лесной) и тянется до съезда на Старое Ярославское шоссе.

В обратную сторону тоже образовался затор, но гораздо меньшей длины — около 2 км.

Ранее две фуры и 11 легковушек столкнулись на Ярославском шоссе в Подмосковье. Одна из фур завалилась на бок, придавив кабиной внедорожник.

