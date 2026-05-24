Две фуры и 11 легковушек столкнулись на Ярославском шоссе в Подмосковье

сегодня в 17:37

Массовое ДТП с участием 13 машин произошло на Ярославском шоссе в Подмосковье

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 13 машин произошло на территории городского округа Пушкинский, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Авария произошла в воскресенье на 43 км Ярославского шоссе. Столкнулись 13 автомобилей, включая 2 фуры и 11 легковушек. К настоящему моменту информации о пострадавших нет.

На опубликованных кадрах видно, что одна из фур завалилась на бок, придавив кабиной внедорожник. Большинство автомобилей получили значительные повреждения.

В сторону Москвы образовалась огромная пробка. На месте ЧП работают спасатели «Мособлпожспаса» и аварийно-спасательного отряда «Пушкино».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.