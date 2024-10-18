«Зима будет сложной»: Байден высказался о будущем Украины

сегодня в 14:11

Президент США Джозеф Байден заявил, что зимний сезон выдастся сложным для Украины. По его словам, союзникам нельзя «сдаваться» и нужно продолжать помогать Киеву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байден подчеркнул, что Запад должен содействовать Украине, пока она не добьется «честного длительного мира» в соответствии с Уставом ООН.

«Зима будет сложной, но нам нельзя сдаваться», — сказал хозяин Белого дома.

Также Джо Байден обсудил совместную помощь Украине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Кроме того, политики обменялись мнениями о мерах для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.