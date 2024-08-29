Журналист Сидорчик: военкомы Украины обращаются с людьми, как со скотом

Журналист издания «Аргументы и факты» Андрей Сидорчик отметил, что сотрудники военкоматов Украины обращаются с людьми, как со скотом, что вызывает у граждан соответствующую реакцию. Военкомы неоднократно прибегали к насильственным действиям в отношении потенциальных призывников, пишет радио Sputnik .

В ночь на 27 августа в Луцке, расположенном в Волынской области на северо-западе Украины, неизвестный начал стрелять по солдатам, которые обеспечивали охрану военного комиссариата. В результате обстрела один из военнослужащих получил ранения.

Волынский областной территориальный центр комплектования (военкомат) заявил, что в случае опасности для жизни их сотрудники вправе применять огнестрельное оружие.

«Личному составу доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Хотели по закону? Будет все по закону», – отметили в военкомате.

Журналист издания «Аргументы и факты» Андрей Сидорчик подчеркнул, что именно в Волынской области сотрудники военных комиссариатов особенно часто прибегают к насильственным методам в отношении молодых людей, подлежащих призыву.

«Количество актов насилия, которые там совершаются во время мобилизации, просто зашкаливает», – поделился журналист.

Сотрудники военкоматов объясняют активное сопротивление людей влиянием «российской пропаганды», однако на самом деле это лишь реакция тех, кого поставили в безвыходное положение, ведь Волынь никогда не была пророссийским регионом, отметил Сидорчик.

«И там идет то, что, наверное, можно назвать забоем скота, потому что это нельзя назвать обращением с людьми», – заключил журналист.