Жириновский предсказал ядерный конфликт Израиля и Ирана в 2019 году

Ныне покойный основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2019 году предсказал события, которые разворачиваются между Израилем и Ираном в течение последних суток. По словам политика, Израиль первым нанесет удар. В текущем конфликте так и произошло, сообщает Baza .

«Израиль нанесет удар по тем объектам, где, ему кажется, есть ядерные центры, по обогащению урана и, возможно, по производству ядерных зарядов. После нанесения удара Иран обязательно ответит — будут какие-то небольшие разрушения в Израиле», — говорил в 2019 году Жириновский.

По словам основателя партии ЛДПР, после первых обменов ударами между Израилем и Ираном в «игру» вступит «старший брат» — США. По мнению Жириновского, в дальнейшем события будут развиваться так: Вашингтон мобилизует НАТО и сам подключится к ударам по Ирану. В конфликте могут задействовать локальное ядерное оружие, которое может уничтожить весь Иран полностью.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по Ирану в ночь на 13 июня. После этого обе страны закрыли воздушное пространство для гражданской авиации. В Сети появилась информация, что агенты «Моссад» могли помочь нейтрализовать системы ПВО в Иране после начала атаки.

Позднее МИД РФ осудил действия Израиля, который, в свою очередь, заявил о прекращении своей дипмиссии по всему миру «в связи с последними событиями».