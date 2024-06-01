«Жесткое предупреждение»: Daily Express написал о сигнале Путина из Ташкента

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Британский таблоид Daily Express выпустил статью, в которой заявил о «жестком предупреждении» для Запада от российского президента Владимира Путина. С таким заявлением, по мнению издания, политик выступил на пресс-конференции в Ташкенте, сообщает «Царьград» .

Во время посещения столицы Узбекистана Путин отмечал, что НАТО следует понимать последствия, если Альянс разрешит армии Украины атаковать военные объекты в России. Британские журналисты сочли, что такое заявление президента РФ — сигнал западным игрокам.

«Путин сделал жесткое предупреждение <…>, подчеркнув, что это может привести к тяжелым глобальным последствиям», — говорится в статье Daily Express.

Ранее Владимир Путин высказался о ходе спецоперации на Украине. По словам президента, «в конечном итоге все встанет на свои места».