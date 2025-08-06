Жесткая позиция по Украине и мигрантам поссорит Варшаву с Брюсселем

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий из правящей партии «Право и справедливость» (PiS), вступая 6 августа в должность, готовится кардинально изменить внешнеполитический курс страны, сообщает РБК со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Центральным пунктом программы Навроцкого стало требование к Украине официально признать Волынскую резню 1943–1944 годов геноцидом польского народа.

«Мы не можем строить партнёрские отношения, пока Киев не признает чудовищные преступления ОУН-УПА против наших соотечественников», — заявил политик во время недавнего выступления. Этот вопрос остаётся болезненным для двусторонних отношений, особенно после решения польского сейма 2016 года о признании событий геноцидом.

Не менее резкой критике со стороны нового президента подвергается миграционная политика ЕС, которую он называет «навязанной Германией».

«Мы не потерпим, чтобы Берлин своими решениями ставил под угрозу безопасность польских семей», — подчеркнул Навроцкий, отвергая общеевропейский миграционный пакт.

Параллельно польский лидер демонстрирует стремление к тесному альянсу с США. Его предвыборный визит к американскому лидеру Дональду Трампу и совпадение риторики по многим вопросам указывают на возможное формирование новой оси Вашингтон-Варшава.

С приходом Навроцкого Польша, похоже, вступает в период жёстких переговоров и пересмотра прежних договорённостей. Его заявления о необходимости «восстановления исторической справедливости» и «защиты польского суверенитета» от «брюссельской бюрократии» задают тон предстоящему президентскому сроку, который обещает быть непростым для европейской дипломатии, указывает издание.