Жена советника Трампа показала карту Гренландии в цветах американского флага

сегодня в 14:28

Супруга замглавы аппарата Белого дома по политическим вопросам и советника по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсетях карту Гренландии в цветах флага Соединенных Штатов, подписав пост: «Скоро», сообщает Baza .

Пост Кэти Миллер был воспринят как возможный сигнал о готовящемся вторжении США. Правительство Дании выразило недовольство публикацией и призвало уважать суверенитет страны.

Второго января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. В результате военной операции США погибли более 40 военнослужащих и мирных жителей Венесуэлы. Президента Николаса Мадуро задержали и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка.

Глава Белого дома заявил, что произошедшее с венесуэльским лидером «может произойти с каждым». Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента страны Дельси Родригес временно исполнять обязанности главы государства.

Ранее Трамп заявлял о желании присоединить к Штатам Гренландию и Канаду.

