Верховный суд Венесуэлы признал Родригес и. о. президента после захвата Мадуро

Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента страны Дельси Родригес временно исполнять обязанности президента в связи с похищением главы государства Николаса Мадуро. Об этом говорится в решении конституционной палаты, которое зачитала ее председатель Карислия Беатрис Родригес, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что суд принял «срочную и превентивную меру защиты» для обеспечения административной преемственности и обороны страны.

Николаса Мадуро задержали во время атаки на Венесуэлу 3 января. Лидера страны вместе с женой вывезли с помощью вертолета, затем пересадили на корабль и повезли в Нью-Йорк. Позднее Трамп показал фото Мадуро, подтвердив, что он жив.

Пентагон сообщил, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы 2 января в 22:46 по восточному времени. В рамках пресс-конференции после атаки на Каракас Трамп сообщил, что произошедшее с венесуэльским президентом Николасом Мадуро может произойти с каждым.

Ранее сообщалось, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес может стать временно исполняющим полномочия президента после захвата Мадуро американскими военными.

