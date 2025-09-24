Зеленского шокировали слова Трампа про Украину на Генассамблее ООН

Зеленский удивился словам Трампа о вероятности возврата к границам 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News рассказал, что немного удивлен словами американского коллеги Дональда Трампа о вероятности возврата к границам февраля 2022 года. Глава США сделал заявление во время выступления на Генассамблее ООН, сообщает РИА Новости .

23 сентября после встречи с Зеленским Трамп сказал, что Украина «могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, пойти дальше». Журналистка Fox News спросила у главы киевского режима, как он относится к таким высказываниям.

«Да, я немного удивлен», — сказал Зеленский.

Ранее Трамп назвал «бесцельными» действия РФ в украинском конфликте. Также он обозвал Россию «бумажным тигром».

