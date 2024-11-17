Зеленский заявил, что Украина испытывает четыре вида ракет

Президент Украины не стал уточнять детали испытаний.

По его словам, речь идет именно о четырех типах ракет украинского производства.

17 октября издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника написало, что для создания ядерных вооружений у Киева есть «материал» и «знания». По словам собеседника журналистов, если такой приказ поступит, то украинцам «понадобится всего несколько недель» для изготовления первой ядерной бомбы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужно либо место в НАТО, либо ядерное оружие. По словам политика, об этом же он говорил на сентябрьской встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом, который снова претендует на пост главы американского государства.