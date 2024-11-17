Зеленский заявил, что Украина испытывает четыре вида ракет
Владимир Зеленский заявил, что Украина испытывает ракеты собственного производства, сообщает RT со ссылкой на «Украинское радио».
Президент Украины не стал уточнять детали испытаний.
По его словам, речь идет именно о четырех типах ракет украинского производства.
17 октября издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника написало, что для создания ядерных вооружений у Киева есть «материал» и «знания». По словам собеседника журналистов, если такой приказ поступит, то украинцам «понадобится всего несколько недель» для изготовления первой ядерной бомбы.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужно либо место в НАТО, либо ядерное оружие. По словам политика, об этом же он говорил на сентябрьской встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом, который снова претендует на пост главы американского государства.