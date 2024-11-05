Зеленский заявил, что Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев до конца года получит систему ПВО NASAMS от Канады, сообщил он в Telegram-канале .

По его словам, премьер Канады Джастина Трюдо рассказал об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS.

Рассчитываем получить ее до конца текущего года», — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что США отдадут Украине новый пакет помощи на сумму 425 млн долларов. В него войдут боеприпасы для комплексов HIMARS, NASAMS и артиллерии. Транш является уже 69-м по счету с августа 2021 года.